Михайлюк допоміг Юті перемогти лідера Сходу, Мемфіс розгромив Мілвокі
Філадельфія поступилася Чикаго
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Атланта – Маямі 111:126 (32:32, 19:31, 33:27, 27:36)
Атланта: Янг 30 + 6 передач, Джонсон 24 + 9 підбирань + 10 передач, Оконгву 12 + 7 підбирань, Деніелс 8, Рісаше 5 – старт; Александер-Вокер 15, Крейчі 11, Гуйє 4, Ньюелл 2, Воллес 0.
Маямі: Пауелл 25 + 7 підбирань, Ларссон 21, Віггінс 18 + 8 підбирань, Вейр 16 + 13 підбирань, Мітчелл 6 + 7 передач – старт; Хакес 16, Йович 10 + 7 підбирань, Якучіоніс 8, Сміт 6.
Вашингтон – Торонто 138:117 (35:32, 38:30, 29:38, 36:17)
Вашингтон: Джордж 23, Макколлум 21, Кулібалі 21 + 8 підбирань, Сарр 15, Міддлтон 6 – старт; Керрінгтон 15, Джонсон 12, Шемпені 8 + 7 підбирань, Райлі 8, Беглі 6, Бренем 3, Воткінс 0, Вукчевич 0, Джонсон 0.
Торонто: Інгрем 29, Куіклі 25, Барнс 14 + 7 передач, Мамукелашвілі 13 + 11 підбирань, Агбаджі 8 – старт; Волтер 15, Шед 6, Дік 5, Лоусон 2, Темпл 0, Беттл 0, Мобо 0.
Індіана – Бостон 122:140 (39:28, 22:47, 30:36, 31:29)
Індіана: Нембхард 18 + 8 передач + 5 втрат, Матурін 13, Сіакам 11, Хафф 9, Джексон 6 – старт; Макконнелл 13, Вокер 12, Томпсон 11+6 передач, Ферфі 9, Поттер 9, Джонс 4, Бредлі 4, Пітер 3.
Бостон: Браун 30, Прітчард 29 + 9 підбирань, Вайт 21 + 6 передач, Кета 8 + 7 підбирань, Волш 3 – старт; Хаузер 23, Гарза 15, Саймонс 8, Шайєрман 3, Гонсалес 0.
Орландо – Шарлотт 105:120 (28:38, 20:19, 29:39, 28:24)
Орландо: Блек 24, Картер 16 + 8 підбирань, Бейн 15 + 10 підбирань, Банкеро 13, Джонс 8 – старт; Річардсон 14, і Сілва 8, Кейн 5, Айзек 2, Ховард 0, Пенда 0, О. Робінсон 0.
Шарлотт: Болл 22 + 7 підбирань + 6 втрат, Кніппел 16, Бріджес 16 + 11 підбирань, Міллер 15, Діабаті 10 + 13 підбирань – старт; Салон 14+8 підбирань, Секстон 13, Хол 7, Грін 6, Коннотон 1, Джеймс 0, Менн 0.
Чикаго – Філадельфія 109:102 (30:28, 19:24, 32:33, 28:17)
Чикаго: Вайт 13 + 7 підбирань + 6 передач, Гідді 12 + 11 передач + 5 втрат, Бузеліс 10 + 8 підбирань, Окоро 8, Вучевич 7 + 7 підбирань – старт; Коллінз 15, Джонс 15, Сміт 12+8 підбирань, Хертер 9, Досунму 8.
Філадельфія: Ембіід 31, Максі 27 + 8 передач, Джордж 15 + 12 підбирань, Еджкомб 10 + 7 підбирань, Барлоу 7 – старт; Мак-Кейн 6, Драммонд 2, Граймс 2, Бона 1, Вокер 1, Едвардс 0.
Мемфіс – Мілвокі 125:104 (25:35, 35:15, 32:33, 33:21)
Мемфіс: Джарен Джексон 24 + 9 підбирань + 5 блок-шотів, Морант 17 + 10 передач, Кауард 15, Веллс 14, Альдама 12 + 7 підбирань – старт; Спенсер 19, Колдвелл-Поуп 13, Джексон 7, Колоко 4, Смолл 0.
Мілвокі: Грін 20, Портер 16 + 8 підбирань + 7 втрат, Портіс 15 + 12 підбирань, Кузма 15 + 8 підбирань, Тернер 8 – старт; Роллінз 15, Г. Харріс 8, Джексон 3, Коффі 2, Сімс 2, Ентоні 0, Ненс 0, Т. Адетокумбо 0.
Новий Орлеан – Фінікс 108:115 (23:26, 25:27, 32:28, 28:34)
Новий Орлеан: Мерфі 19, Фірс 9, Бей 9, Квін 7 + 7 підбирань, Макгауенс 4 – старт; Вільямсон 20 + 8 підбирань + 6 передач, Пул 19 + 6 передач, Альварадо 11, Міссі 7, Маткович 3, Піві 0.
Фінікс: Букер 30 + 9 підбирань, Вільямс 24 + 13 підбирань, Гіллеспі 16 + 9 передач, Брукс 14, О’Ніл 3 – старт; Данн 9+8 підбирань, Ігодаро 6, Флемінг 6, Гудвін 4, Буей 3.
Юта – Детройт 131:129 (33:36, 34:32, 44:35, 20:26)
Юта: Джордж 31 + 7 підбирань + 8 передач, Маркканен 30, Нуркич 16 + 11 підбирань, Михайлюк 9, Бейлі 0 – старт; Сенсабо 20, Лав 14, Коллієр 9 + 9 передач + 5 втрат, Філіповскі 2, Хендрікс 0, Клейтон 0.
Детройт: Каннінгем 29 + 17 передач, Харріс 16 + 7 підбирань, Д. Робінсон 14, Дюрен 11, Томпсон 8 – старт; Айві 11, Леверт 11, Холланд 11, Грін 8, Дженкінс 6, Стюарт 4, Рід 0.
Портленд – Кліпперс 103:119 (35:25, 27:31, 16:29, 25:34)
Портленд: Авдія 29 + 9 підбирань + 9 передач + 6 втрат, Камара 20, Шарп 16, Клінган 10 + 8 підбирань, Мюррей 4 + 7 підбирань – старт; Лав 14, Рупер 5, Р. Вільямс 4+12 підбирань, Сіссоко 1, Ріт 0.
Кліпперс: Харден 34 + 6 передач, Б. Лопес 31, Ленард 28 + 8 підбирань + 6 передач, Коллінз 8, Данн 7 – старт; Сендерс 5, Міллер 3, Батюм 3, Богданович 0, Крісті 0, Нідерхойзер 0.