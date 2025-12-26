Володимир Кириченко

Зірковий сербський центровий Денвера Нікола Йокіч оформив трипл-дабл у матчі з Міннесотою.

У його активі 56 очок, 16 підбирань, 15 асистів, і 2 блок-шоти за 42 хвилини. Він реалізував 15/21 з гри, у тому числі 4/6 триочкових.

Йокіч став першим гравцем в історії ліги, який набрав 55+ очок, 15+ підбирань і 15+ асистів в одному матчі.

Денвер переміг в овертаймі з рахунком 142:138.

