Йокіч знову записав своє ім'я в історію НБА, шалений виступ проти МІннесоти
Неймовірний серб продовжує штампувати рекорди
близько 1 години тому
Нікола Йокич / Фото - Yahoo
Зірковий сербський центровий Денвера Нікола Йокіч оформив трипл-дабл у матчі з Міннесотою.
У його активі 56 очок, 16 підбирань, 15 асистів, і 2 блок-шоти за 42 хвилини. Він реалізував 15/21 з гри, у тому числі 4/6 триочкових.
Йокіч став першим гравцем в історії ліги, який набрав 55+ очок, 15+ підбирань і 15+ асистів в одному матчі.
Денвер переміг в овертаймі з рахунком 142:138.
Результати матчів останнього ігрового дня в НБА.