Х'юстон розгромив Лейкерс, Клівленд втратив перемогу у матчі з Нью-Йорком
Сан-Антоніо засмутив Оклахому
близько 1 години тому
Лейкерс – Х'юстон / Фото - NBA
25-26 грудня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися п'ять матчів.
Джейлен Брансон набрав 34 очки і допоміг Нью-Йорку здобути перемогу над Клівлендом.
Оклахома в черговий раз програла Сан-Антоніо, який здобув уже 3 перемоги над чинним чемпіоном за останні тижні.
Х'юстон впевнено розібрався з Лейкерс, жодного разу по ходу матчу не поступаючись рахунком.
НБА. Регулярний чемпіонат
Нью-Йорк – Клівленд 126:124 (23:38, 37:20, 24:38, 42:28)
Оклахома-Сіті – Сан-Антоніо 102:117 (36:41, 24:28, 19:26, 23:22)
Голден Стейт – Даллас 126:116 (40:28, 31:30, 29:31, 26:27)
Лейкерс – Х'юстон 96:119 (25:37, 28:26, 21:29, 22:27)
Денвер – Міннесота 142:138 OT (32:29, 25:26, 35:23, 23:37, 27:23)