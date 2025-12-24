Михайлюк провів результативний матч в НБА проти Мемфіса
Українець провів на майданчику 22 хвилини
близько 1 години тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк зіграв у матчі проти Мемфіса у регулярному чемпіонаті НБА.
Михайлюк провів на майданчику 22 хвилини, набрав 9 очок (2/9 двоочкових, 1/5 триочкових), 4 підбирання, 3 передачі.
Юта програла з рахунком 128:137.
Цього сезону Михайлюк у середньому набирає 9,4 очка, 2,6 підбирання, 2,0 передачі.
Нагадаємо, в матчі проти Орландо Михайлюк набрав 23 очки.
