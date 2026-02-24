Юта Михайлюка без шансів програла Х'юстону, Сан-Антоніо засмутив Детройт
Сакраменто перервав рекордну серію з 16 поразок поспіль
близько 1 години тому
Х'юстон – Юта / Фото - KJZZ
24 лютого в рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися три матчі.
Детройт поступився Сан-Антоніо (103:114), центровий Сперс Віктор Вембаньяма відзначився 21 очком, 17 підбираннями та 6 блок-шотами.
Сакраменто перервав рекордну серію з 16 поразок поспіль у матчі проти Мемфіса (123:114), розігруючий Кінгс Рассел Вестбрук приніс своїй команді 25 очок і 7 передач.
НБА. Регулярний чемпіонат
Детройт – Сан-Антоніо 103:114 (27:24, 28:33, 20:26, 28:31)
Мемфіс – Сакраменто 114:123 (25:33, 36:30, 28:29, 25:31)
Х'юстон – Юта 125:105 (38:22, 30:25, 32:28, 25:30)