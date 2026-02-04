Олег Гончар

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв в матчі регулярного чемпіонату НБА, у якому його Юта Джаз обіграла Індіану Пейсерс з рахунком 131:122.

Михайлюк не потрапив до стартової п’ятірки, однак провів на майданчику 20 хвилин і продемонстрував високу результативність. Українець набрав 18 очок, реалізувавши 7 із 9 кидків з гри та 4 із 6 триочкових, а також записав до активу 3 підбирання й 1 перехоплення.

Це другий матч поспіль, у якому Святослав вийшов з лави запасних. До цього він провів 41 поєдинок у стартовому складі, що стало його рекордом у його кар’єрі в НБА.

У поточному сезоні українець у середньому набирає 8,6 очка, робить 2,5 підбирання та віддає 2,0 передачі за матч.