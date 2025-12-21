Михайлюк набрав 23 очки в грі з Орландо
Українець став другим за результативністю в сезоні
близько 3 годин тому
Святослав Михайлюк
Український атакувальний захисник Юти Святослав Михайлюк вийшов у стартовому складі проти Орландо в регулярному чемпіонаті НБА.
Українець провів на майданчику 31 хвилину, набравши 23 очки (9/16 з гри, 5/8 триочкових), 3 підбирання, 2 асисти та 1 перехоплення.
Попри зусилля Михайлюка Юта програла в овертаймі з рахунком 127:128.
Це другий матч Михайлюка за результативністю в сезоні — у листопаді він набрав 28 очок проти Детройта.
Зазначимо, що в середньому 28-річний українець набирає 9,5 очка, 2,6 підбирання, 2,0 передачі.