Юта з Михайлюком програла Лейкерс, Денвер переміг Орландо
Оклахома завдала поразки Кліпперс
2 днi тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Індіана – Нью-Йорк 113:114 (36:25, 26:34, 30:27, 21:28)
Індіана: Нембхард 31, Сіакам 26, Матурін 16 + 8 підбирань, Джексон 10, Хафф 6 + 10 підбирань – старт ; Макконнелл 8, Вокер 6, Джексон 4+10 підбирань, Метьюз 4, Бредлі 2, Ферфі 0, Томпсон 0.
Нью-Йорк: Брансон 25 + 7 підбирань + 7 передач, Бріджес 22 + 8 підбирань, Анунобі 16, Діавара 5, Хукпорті 4 – старт ; Кларксон 18, Колек 16 + 11 передач, Джемісон 5, Ябуселе 3, Маккалар 0, Дадьє 0.
Шарлотт – Атланта 133:126 (37:32, 43:37, 27:26, 26:31)
Шарлотт: Болл 28 + 13 передач + 6 втрат, Кніппел 28 + 7 передач, Міллер 26 + 7 передач, Бріджес 16, Колкбреннер 8 – старт ; Салон 10, Діабаті 5, Джеймс 5, Сімпсон 4, Грін 3, Пламлі 0.
Атланта: Джонсон 43 + 11 підбирань + 9 передач, Деніелс 14 + 6 передач, Оконгву 12, Янг 8 + 10 передач, Рісаше 5 – старт ; Александер-Вокер 28+8 підбирань, Крейчі 5, Кеннард 4, Гує 4, Ньюелл 3.
Бруклін – Маямі 95:106 (27:30, 22:24, 24:23, 22:29)
Бруклін: Портер 28, Клекстон 16 + 12 підбирань + 8 передач, Демін 14, Клауні 8, Менн 4 – старт ; Вольф 9, Вілсон 8, Шарп 4, З. Вільямс 2, Мартін 2, Павелл 0.
Маямі: Павелл 24, Вейр 22 + 12 підбирань + 4 блок-шота, Мітчелл 10 + 7 передач, Віггінс 10, Адебайо 8 + 17 підбирань – старт ; Хакес 19, Фонтеккйо 7, Сміт 3+6 передач, Якучіоніс 3.
Мілвокі – Торонто 105:111 (25:31, 28:26, 23:26, 29:28)
Мілвокі: Портер 22 + 13 передач + 7 втрат, Тернер 21, Сімс 6 + 7 підбирань, Грін 5, Трент 3 – старт ; Портіс 24 + 12 підбирань, Роллінз 17, Г. Харріс 7.
Торонто: Інгрем 29 + 8 підбирань, Барнс 24 + 11 підбирань + 5 втрат, Мамукелашвілі 18 + 7 підбирань, Агбаджі 10, Квіклі 9 + 10 передач – старт ; Шед 8 + 11 передач, Дік 6, Мюррей-Бойлс 4, Волтер 3, Беттл 0.
Новий Орлеан – Х’юстон 133:128 OT (24:33, 21:34, 38:32, 36:20, 14:9)
Новий Орлеан: Бей 29 + 9 підбирань, Мерфі 27, Джонс 18 + 8 перехоплень, Квін 16 + 12 підбирань, Фірс 9 – старт ; Пул 15, Вільямсон 9, Альварадо 7+6 передач, Маткович 3, Макгауенс 0, Міссі 0.
Х’юстон: Дюрент 32 + 7 підбирань + 4 блок-шоти + 6 втрат, Шенгюн 28 + 11 підбирань + 8 передач, Томпсон 23, Сміт 12 + 12 підбирань, Окогі 10 – старт ; Шеппард 11+7 передач, Адамс 6+10 підбирань, А. Холідей 3, Капела 3.
Оклахома – Кліпперс 122:101 (27:33, 37:22, 39:28, 19:18)
Оклахома: Гілджес-Александер 32 + 7 підбирань + 6 передач, Холмгрен 22 + 7 підбирань, Джейлен Вільямс 20, Воллес 5 + 5 перехоплень, Дорт 0 – старт ; Мітчелл 16 + 7 підбирань, Джо 14, Віггінс 5, Карузо 4, Карлсон 4.
Кліпперс: Леонард 22 + 8 підбирань + 6 передач, Коллінз 20, Данн 14 + 6 втрат, Богданович 14, Зубац 11 + 11 підбирань – старт ; Б. Лопес 6, Батюм 6, Сендерс 5+6 втрат, Міллер 3, Браун 0, Денніс 0.
Сан-Антоніо – Вашингтон 119:94 (34:27, 23:26, 34:22, 28:19)
Сан-Антоніо: Васселл 18, Касл 17 + 6 передач, Корнет 10, Фокс 6, Барнс 2 – старт; Харпер 24, Вембаньяма 15 + 8 підбирань + 4 блок-шоти, Шемпені 12 + 7 підбирань, К. Джонсон 9 + 7 підбирань, Браян 5, Маклафлін 1, Бійомбо 0, Сохан 0, Вотерс 0.
Вашингтон: Сарр 18, Керрінгтон 17, Макколлум 11, Джордж 11 + 6 передач, Кулібалі 3 – старт ; Беглі 13, Джонсон 8, Вукчевич 6, Шемпені 3+9 підбирань, Воткінс 2, Райлі 2, Джонсон 0, Гілл 0.
Даллас – Детройт 116:114 OT (35:30, 31:27, 25:22, 19:31, 6:4)
Даллас: Флегг 23 + 10 підбирань, Маршалл 16, Девіс 15 + 14 підбирань, Вашингтон 13 + 7 підбирань, Нембхард 6 + 7 передач – старт; Вільямс 14, Крісті 11, Геффорд 9+5 втрат, Томпсон 5, Рассел 4.
Детройт: Каннінгем 29 + 10 підбирань + 9 передач, Дюрен 17 + 13 підбирань, Томпсон 8, Д. Робінсон 2, Харріс 0 – старт ; Стюарт 14+7 підбирань, Холланд 12+7 підбирань, Дженкінс 11, Айві 8, Леверт 6, Рід 4, Грін 3, Сассер 0.
Денвер – Орландо – 126:115 (25:32, 43:22, 31:31, 27:30)
Денвер: Дж. Мюррей 32, Йокич 23 + 11 підбирань + 13 передач + 6 втрат, К. Джонсон 19 + 11 підбирань, Б. Браун 11, Джонс 8 – старт ; Хардвей 12, Валанчюнас 10, Пікетт 9 + 7 передач, Стротер 2, Ннаджі 0.
Орландо: Банкеро 26 + 16 підбирань + 10 передач, Картер 26 + 9 підбирань, Блек 22, Бейн 6 + 8 передач, Джонс 5 – старт ; Ховард 12, Річардсон 9, Бітадзе 6, Пенд 3.
Фінікс – Голден Стейт – 99:98 (26:29, 20:24, 24:18, 29:27)
Фінікс: Букер 25, Брукс 24 + 7 підбирань, Гіллеспі 16, О’Ніл 9, Вільямс 6 – старт ; Гудвін 9, Буей 4, Данн 4, Ігодаро 2+13 підбирань + 5 перехоплень.
Голден Стейт: Батлер 31, Каррі 15 + 9 підбирань + 7 передач, Пост 9 + 11 підбирань, Др. Грін 7 + 5 втрат, Муді 5 + 8 підбирань – старт ; Подземські 18, Сантос 6, Хілд 3, Мелтон 2, Кумінга 2, Пейтон II 0, Джексон-Девіс 0.
Юта – Лейкерс – 135:143 (41:32, 37:41, 28:29, 29:41)
Юта: Джордж 34 + 8 передач, Бейлі 19, Нуркич 15 + 8 підбирань + 7 передач + 5 втрат, Михайлюк 11, Філіповські 6 + 13 підбирань – старт ; Колієр 18+13 передач, Сенсабо 15, Клейтон 8, Лав 5, Хендрікс 4.
Лейкерс: Дончич 45 + 11 підбирань + 14 передач + 5 перехоплень, Джеймс 28 + 7 підбирань + 10 передач, Смарт 17, Хейс 16, Хатімура 13 – старт ; Ларевіа 12, Вандербілт 7 + 11 підбирань, Клебер 5, Тьєро 0, Кнехт 0, Сміт 0.
Портленд – Сакраменто – 134:133 OT (36:40, 27:20, 19:23, 33:32, 19:18)
Портленд: Авдія 35 + 5 втрат, Шарп 26, Грант 20 + 9 підбирань, Клінган 19 + 8 підбирань, Камара 17 + 8 підбирань – старт ; Мюррей 7, Лав 5, Сіссоко 3, Р. Вільямс 2, Ріт 0, Рупер 0.
Сакраменто: Дерозан 33, Рейно 29 + 11 підбирань, Вестбрук 20 + 10 передач, Мюррей 17 + 4 блок-шота, Ачіува 2 – старт; Елліс 10+6 перехоплень, Кардвелл 8+7 підбирань, Кліффорд 8, Шрьодер 6+6 передач, Шарич 0.