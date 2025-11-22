Михайлюк набрав 8 очок у матчі проти Оклахоми
Українець провів на майданчику 22 хвилини
близько 2 годин тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакувальний захисник Юти Святослав Михайлюк зіграв у матчі проти Оклахоми в Кубку НБА.
Михайлюк вийшов у старті команди, провів на майданчику 22 хвилини, набрав 8 очок, 2 підбирання та 1 передачу.
Юта програла Оклахомі з рахунком 112:144.
Цього сезону Михайлюк у середньому набирає 9,6 очка, 2,5 підбирання, 1,9 передачі.
