9 очок Михайлюка не допомогли Юті здолати Сакраменто, Маямі розгромив Мемфіс
Вембаньяма приніс перемогу Сан-Антоніо над Новим Орлеаном
15 хвилин тому
Сьогодні у рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли 12 матчів.
В іграх суперників за минулим плей-офф Нью-Йорк обіграв Бостон, Лейкерс засмутив з Міннесота.
Центровий Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма майже зібрав трипл-дабл із блок-шотами у матчі проти Нового Орлеана – 29 очок (13 із 23 з гри, 0 із 3 триочкових, 3 із 4 штрафних), 11 підбирань та 9 блок-шотів.
НБА. Регулярний чемпіонат
Торонто – Мілуокі 116:122 (19:27, 35:25, 32:34, 30:36)
Орландо – Атланта 107:111 (24:25, 37:26, 25:27, 21:33)
Нью-Йорк – Бостон 105:95 (22:30, 42:14, 18:21, 23:30)
Бруклін – Клівленд 124:131 (23:34, 28:29, 35:45, 38:23)
Х'юстон – Детройт 111:115 (33:32, 23:31, 30:24, 25:28)
Мемфіс – Маямі 114:146 (25:44, 22:42, 29:28, 38:32)
Новий Орлеан – Сан-Антоніо 116:120 OT (27:30, 31:27, 22:25, 27:25, 9:13)
Даллас – Вашингтон 107:117 (35:28, 17:30, 26:33, 29:26)
Сакраменто – Юта 105:104 (31:24, 18:22, 29:30, 27:28)
Лейкерс - Міннесота 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16)
Портленд – Голден Стейт 139:119 (28:28, 41:28, 34:35, 36:28)
Кліпперс – Фінікс 129:102 (34:33, 38:23, 34:21, 23:25)