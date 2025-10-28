Олег Гончар

Святослав Михайлюк уперше в сезоні НБА показав двозначну результативність. У матчі проти Фінікс Санз (138:134) українець вийшов у стартовій п’ятірці Юта Джаз і провів на майданчику 36:37 хвилин.

Михайлюк набрав 11 очок, реалізувавши 2 з 5 триочкових, здійснив 4 перехоплення – найкращий показник у команді – та 3 підбирання. Він став четвертим за результативністю в Юті.

Нагадаємо, що в минулому матчі Михайлюк набрав дев'ять очок.