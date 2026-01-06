Михайлюк провів результативний матч проти Портленда
Українець провів на майданчику 20 хвилин
близько 2 годин тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк вийшов у складі Джаз на матч регулярного чемпіонату НБА проти Портленда (117:137).
Українець вийшов у старті і провів на майданчику 20 хвилин. За цей час він записав на свій рахунок 8 очок (3/9 з гри, 2/7 триочкові) та 1 підбирання.
Михайлюк цього сезону зіграв 33 матчі, в середньому набираючи 9,0 очка, 2,6 підбирання та 1,9 передачі.
