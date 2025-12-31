Юта Михайлюка програла Бостону, Детройт розгромив Лейкерс
Кліпперс знищили Сакраменто
близько 1 години тому
Юта – Бостон / Фото - Yahoo
31 грудня в рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися чотири матчі.
Лейкерс програли Детройту, Мемфіс не впорався з Філадельфією. Джоел Ембіід і Тайріз Максі набрали по 34 очки.
НБА. Регулярний чемпіонат
Мемфіс – Філадельфія 136:139 OT (40:34, 32:38, 28:31, 28:25, 8:11)
Юта – Бостон 119:129 (38:31, 26:28, 32:40, 23:30)
Лейкерс – Детройт 106:128 (30:36, 35:34, 23:26, 18:32)
Кліпперс – Сакраменто 131:90 (34:20, 39:20, 27:31, 31:19)