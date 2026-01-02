Михайлюк провів черговий блідий матч в НБА
Українець проти Кліпперс провів на майданчику 24 хвилини
25 хвилин тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк зіграв у матчі проти Кліпперс у регулярному чемпіонаті НБА.
Український легіонер Джаз набрав 5 очок (2/9 з гри, 1/5 триочкових, 0/0 штрафних), оформив 2 підбирання та 1 передачу за 24 хвилини на майданчику.
Юта програла з рахунком 101:118.
28-річний Михайлюк набирає в цьому сезоні в середньому 9,0 очка, 2,5 підбирання і 1,9 передачі.
Результати чергового ігрового дня в НБА.