Михайлюк результативно провів матч проти своєї колишньої команди
Українець знову вийшов у стартовому складі
13 хвилин тому
Святослав Михайлюк / Фото: Юта
Український захисник Юта Джаз Святослав Михайлюк отримав місце в стартовій п’ятірці у матчі проти Бостон Селтікс (105:103).
Українець провів на паркеті 29 хвилин, набравши 9 очок (4/12 з гри, 1/8 триочкових), 6 підбирань і 1 передачу. Михайлюк став єдиним гравцем Юти з негативним плюс-мінус (-2), але саме його дальній у третій чверті допоміг команді відірватися.
Для Михайлюка це найкращий матч сезону за підбираннями.
Нагадаємо, раніше Михайлюк зіграв ще проти одного колишнього клубу.