Олег Гончар

Український захисник Юта Джаз Святослав Михайлюк отримав місце в стартовій п’ятірці у матчі проти Бостон Селтікс (105:103).

Українець провів на паркеті 29 хвилин, набравши 9 очок (4/12 з гри, 1/8 триочкових), 6 підбирань і 1 передачу. Михайлюк став єдиним гравцем Юти з негативним плюс-мінус (-2), але саме його дальній у третій чверті допоміг команді відірватися.

Для Михайлюка це найкращий матч сезону за підбираннями.

Нагадаємо, раніше Михайлюк зіграв ще проти одного колишнього клубу.