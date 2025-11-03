Олег Гончар

Український захисник Святослав Михайлюк вийшов у стартовій п’ятірці Юти Джаз, але команда зазнала чергової поразки в регулярному чемпіонаті НБА.

У виїзному поєдинку проти Шарлотт Горнетс «джазмени» програли з рахунком 103:126, пропустивши фінальний спурт суперників.

Михайлюк відіграв 29 хвилин на майданчику, набрав три очки, реалізувавши 1 з 4 кидків з гри – всі спроби були з-за дуги. До цього українець додав 2 підбирання, 2 передачі та 1 блок-шот.

Михайлюк продовжує отримувати солідні хвилини як стартовий гравець, але результативність поки що не вражає.

Цього сезону Святослав зіграв усі шість матчів у старті, набираючи в середньому 7,2 очка, 2,6 підбирання та 1,6 асистів за гру.