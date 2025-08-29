Михайло Цирук

У неділю, 31 серпня, відбудеться центральний поєдинок третього туру АПЛ між Ліверпулем та лондонським Арсеналом, у якому досі існує наш Олександр Зінченко, втім на нього вже, здається, зовсім не розраховують. Обидві команди наразі йдуть у чемпіонаті без втрат, і на думку букмекерів саме вони наприкінці сезону можуть поборотися за чемпіонство.

Звісно, говорити про це після двох турів поки надто рано, однак значення та статус таких поєдинків, безперечно дуже високі, тож сподіваємося, що ввечері неділі на Енфілді ми станемо свідками справді топового футболу найвищого рівня. Пропонуємо до вашої уваги анонс головної битви футбольного вікенду.

Оборонний хаос проти залізної дисципліни

Попри те, що на старті сезону обидві команди здобули по дві перемоги, зміст цих перемог був дещо різним. Червоні провели два видовищні поєдинки й здобули максимум очок, перемігши Борнмут (4:2) та Ньюкасл (3:2). В атаці колектив виглядає потужно, але оборона поки викликає запитання – чотири пропущених м’ячі за два тури явно не додають спокою Арне Слоту.

Арсенал, навпаки, стартував ідеально. Перемога над Манчестер Юнайтед (1:0) стала хорошим заспівом нового сезону, а розгром Лідса (5:0) дозволив вирватися в лідери чемпіонату вже з перших турів. Дві гри – два сухих матчі, і саме команда Мікеля Артети впевнено очолює турнірну таблицю.

Кадрові втрати

Новий сезон лише розпочався, однак у складах обох команд є гравці, які не допоможуть їм у майбутньому протистоянні. Ліверпуль не зможе розраховувати на травмованого новачка Джеремі Фрімпонга, тоді як Арсеналу не допоможуть Габріел Жезус, котрий продовжує відновлюватися ще з минулого сезону, а також Кай Гаверц і Букайо Сака, які отримали пошкодження вже в новій кампанії.

Історія зустрічей

Історія протистоянь ліверпульського та лондонського клубів у всіх турнірах налічує 246 матчів. Невелика перевага на боці мерсисайдців: 95 перемог проти 82 у суперника та 69 нічиїх.

Останнім часом канонірам вкрай рідко вдається здолати червоних. З десяти останніх офіційних матчів між цими командами лише два завершилися на користь лондонців, три рази перемагав Ліверпуль, а ще пʼять поєдинків завершилися внічию. Чи зможуть віцечемпіони Англії нарешті засмутити принципового суперника?

У матеріалі використані фото Getty Images