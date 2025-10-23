Володимир Кириченко

Українець Святослав Михайлюк зіграв за Юту у першому матчі регулярного чемпіонату НБА проти Кліпперс (129:108).

Святослав вийшов у старті і провів на майданчику 24 хвилини, за які набрав 9 очок, зробив 1 підбирання, 3 асисти і 1 перехоплення. На рахунку 28-річного українця 3/4 триочкових.

Наступний матч Юта проведе 25 жовтня проти Сакраменто.

Михайлюк зіграв 38 матчів (13 у стартовому складі) за Джаз у сезоні-24/25, в яких набирав в середньому 8,8 очка, 2,4 підбирання та 2,0 передачі за 20,0 хвилин на майданчику.

Нагадаємо, Свят у передсезонному матчі НБА зробив феєрію триочкових і допоміг Юті обіграти Портленд.