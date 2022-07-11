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Михайлюк визнаний MVP липневих матчів збірної України в кваліфікації на ЧС-2023

FIBA порахувала захисника «Торонто» кращим у складі команди Багатскіса
Баскетбол Збірна України
16:56
Михайлюк визнаний MVP липневих матчів збірної України в кваліфікації на ЧС-2023
Святослав Михайлюк / Фото - ФБУ
FIBA вибрала кращих баскетболістів кожної збірної, яка брала участь в липневих матчах відбору на чемпіонат світу-2022. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Кращим у складі України був визнаний атакуючий захисник «Торонто Репторс» Святослав Михайлюк.

Команда Айнарса Багатскіса здобула перемогу над Північною Македонією (73:68), обіграла Грузію (79:66) і поступилася Іспанії (76:77).

Михайлюк зіграв всі три матчі у відборі, а в грі з Північної Македонією встановив особистий рекорд результативності у складі національної збірної – 24 очка.

В середньому він набирав 18,3 очка, робив 5,0 підбору.

Раніше був оприлюднений календар матчів збірної України на другому етапі кваліфікації ЧС-2023.
Володимир Кириченко
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Теги

Святослав Михайлюк Айнарс Багатскіс FIBA

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