Михайлюк набрав 12 очок у матчі з Лейкерс, Юта знову програла
Українець провів на майданчику 28 хвилин
близько 8 годин тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк вийшов у старті на матч з Лейкерс (106:108) у НБА.
Українець провів на майданчику 28 хвилин. За цей час він набрав 12 очок, зробив 2 підбирання і 5 асистів. Святослав реалізував 5/9 з гри, в тому числі 2/5 триочкових.
Юта програла Лейкерс з рахунком 106:108.
Цього сезону 28-річний Михайлюк провів 16 матчів, у яких в середньому набирає 9,8 очка, 2,5 підбирання, 2,1 передачі.
Нагадаємо, у минулома матчі проти Оклахоми Михайлюк набрав 8 очок.