Володимир Кириченко

Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк вийшов у старті на матч з Лейкерс (106:108) у НБА.

Українець провів на майданчику 28 хвилин. За цей час він набрав 12 очок, зробив 2 підбирання і 5 асистів. Святослав реалізував 5/9 з гри, в тому числі 2/5 триочкових.

Юта програла Лейкерс з рахунком 106:108.

Цього сезону 28-річний Михайлюк провів 16 матчів, у яких в середньому набирає 9,8 очка, 2,5 підбирання, 2,1 передачі.

Нагадаємо, у минулома матчі проти Оклахоми Михайлюк набрав 8 очок.