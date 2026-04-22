Названо країну-господарку чемпіонату світу-2031
Міжнародна першість пройде у Європі
близько 1 години тому
Пресслужба ФІБА офіційно повідомила, що Франція стане господарем чоловічого чемпіонату світу з баскетболу 2031 року.
Турнір відбудеться з 29 серпня по 14 вересня. Матчі світової першості прийматимуть три французькі міста — Лілль, Ліон і Париж. Саме у столиці Франції заплановано проведення фінальної стадії змагань.
Франція стане першою європейською країною, яка прийме чоловічий чемпіонат світу з баскетболу після Іспанії, що була господарем турніру у 2014 році. Після цього світова першість незмінно проходила в Азії. Наступний чемпіонат світу, який відбудеться у 2027 році, прийматиме Катар.
Чинним чемпіоном світу залишається збірна Німеччини. У фіналі турніру 2023 року німці перемогли збірну Сербії з рахунком 83:77.
