Сергій Разумовський

Пресслужба ФІБА офіційно повідомила, що Франція стане господарем чоловічого чемпіонату світу з баскетболу 2031 року.

Турнір відбудеться з 29 серпня по 14 вересня. Матчі світової першості прийматимуть три французькі міста — Лілль, Ліон і Париж. Саме у столиці Франції заплановано проведення фінальної стадії змагань.

Франція стане першою європейською країною, яка прийме чоловічий чемпіонат світу з баскетболу після Іспанії, що була господарем турніру у 2014 році. Після цього світова першість незмінно проходила в Азії. Наступний чемпіонат світу, який відбудеться у 2027 році, прийматиме Катар.

Чинним чемпіоном світу залишається збірна Німеччини. У фіналі турніру 2023 року німці перемогли збірну Сербії з рахунком 83:77.

