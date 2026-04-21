Київ-Баскет переміг Харківських Соколів та вийшов у фінал Суперліги
У вирішальній серії кияни зустрінуться з Дніпром
близько 2 годин тому
Столичний Київ-Баскет став другим фіналістом плей-оф Суперліги-2025/26. У вирішальному третьому поєдинку півфінальної серії кияни впевнено перемогли Харківських Соколів.
Долю путівки у фінал визначила результативна гра лідерів столичного клубу — Михайло Бублик набрав 31 очко і зробив 8 підбирань, а Єгор Сушкін — 30 очок, 7 підбирань та 8 передач. У складі харків’ян найбільше набрав Максим Нікітін — 12 балів.
Суперліга. Плей-офф. Півфінал. 3-й матч
Харківські Соколи – Київ-Баскет – 59:89 (19:27, 11:19, 18:20, 11:23)
Рахунок у серії — 1-2
У фінальній серії за чемпіонство Київ-Баскет зіграє проти Дніпра, який раніше переграв БК Рівне у двох матчах.
