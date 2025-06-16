НБА планує розширення поза США
Сільвер назвав 2 країни, які можуть отримати команди у лізі
40 хвилин тому
Фото: Getty Images
Комісіонер НБА Адам Сільвер поділився планами щодо розширення ліги у майбутньому. Слова функціонера наводить basket.com.ua:
У мене немає намірів дражнити людей цим питанням. Цього літа ми всерйоз розглянемо його. Поки що не зовсім зрозуміло, наскільки ліга виграє від додавання ще одного міста з США. Згодом ми могли б активізуватися в Канаді та в Мехіко.
Відзначимо, що раніше основними кандидатами на отримання франшизи в НБА називалися Лас-Вегас, Сіетл та Мехіко.
Нагадаємо, що у фіналі НБА рахунок у серії Оклахома – Індіана наразі 2:2.
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