Індіана обіграла Оклахому і вийшла вперед у фінальній серії плей-оф НБА
Батурін та Халібертон витягли Пейсерс
близько 2 годин тому
Індіана – Оклахома-Сіті / Фото - CNN
Сьогодні, 12 червня, відбувся 3-й матч фінальної серії плей-оф НБА сезону-2024/25.
Фінальна серія плей-офф між Тандер та Пейсерс переїхала до Індіанаполіса, після двох матчів в Оклахома-Сіті рахунок у протистоянні – 2-1.
НБА. Плей-офф. Фінал. Третій матч
Індіана – Оклахома-Сіті 116:107 (24:32, 40:28, 20:29, 32:18), рахунок у серії 2:1