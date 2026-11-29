Сергій Разумовський

У суботу, 28 листопада, чоловіча збірна України з баскетболу провела денне тренування на Xiaomi Arena. На цьому майданчику 29 листопада вона зіграє з Чорногорією у другому етапі відбору на чемпіонат світу 2027 року. Матч розпочнеться о 18:30 за київським і ризьким часом.

За повідомленням пресслужби ФБУ, розігруючий Денис Лукашов пропустить зустріч через проблеми зі здоров’ям. Його місце в заявці займе захисник Олексій Соловйов, для якого це буде перше потрапляння до складу національної команди на офіційний матч.

За три тури до завершення кваліфікації Україна посідає друге місце. Три збірні мають однаковий показник перемог і поразок – 6:3. За результатами особистих зустрічей українці поступаються Іспанії, але випереджають Грузію. До фінальної частини чемпіонату світу вийдуть три найкращі команди групи I. Загалом на турнір потраплять 12 європейських збірних.