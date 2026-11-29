Не без втрат. Збірна України провела передматчеве тренування та визначилася зі складом на гру з Чорногорією
Через проблеми зі здоров'ям в одного з гравців Багатскісу довелося робити зміну
У суботу, 28 листопада, чоловіча збірна України з баскетболу провела денне тренування на Xiaomi Arena. На цьому майданчику 29 листопада вона зіграє з Чорногорією у другому етапі відбору на чемпіонат світу 2027 року. Матч розпочнеться о 18:30 за київським і ризьким часом.
За повідомленням пресслужби ФБУ, розігруючий Денис Лукашов пропустить зустріч через проблеми зі здоров’ям. Його місце в заявці займе захисник Олексій Соловйов, для якого це буде перше потрапляння до складу національної команди на офіційний матч.
За три тури до завершення кваліфікації Україна посідає друге місце. Три збірні мають однаковий показник перемог і поразок – 6:3. За результатами особистих зустрічей українці поступаються Іспанії, але випереджають Грузію. До фінальної частини чемпіонату світу вийдуть три найкращі команди групи I. Загалом на турнір потраплять 12 європейських збірних.
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🇺🇦 Склад України на матч із Чорногорією
Захисники:
- Максим Шульга – Реал, Іспанія;
- Олександр Ковляр – Будучност, Чорногорія;
- Єгор Сушкін – Харківські Соколи, Україна;
- Ілля Тиртишник – Есперія Олімпія, Італія;
- Олексій Соловйов – Харківські Соколи, Україна.
Форварди:
- Олександр Липовий – без клубу;
- Олександр Кобзистий – без клубу;
- Артем Ковальов – Орду, Азербайджан;
- В’ячеслав Бобров – Сталь Острув, Польща;
- Данііл Шеліст – Ов’єдо, Іспанія.
Центрові:
- Ростислав Новицький – Динамо, Румунія;
- Дмитро Скапінцев – Лейма Корунья, Іспанія.
Раніше головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс висловився щодо прикрої поразки від Португалії.
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