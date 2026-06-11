Володимир Кириченко

У ніч на 11 червня відбувся четвертий матч фінальної серії НБА сезону-25/26.

Нью-Йорк переміг Сан-Антоніо (107:106), відігравши 29-очкове відставання.

Сперс вели 81:52 у третій чверті. Це – найбільше відігране відставання в матчах фінальних серій НБА.

Перемогу Нікс приніс британський форвард О Джі Анунобі за 1,2 секунди до кінця матчу.

До цього рекордним камбеком фіналів НБА були 24 очки, які Бостон відіграв проти Лейкерс у 2008 році. НБА почала вести детальний протокол усіх чотирьох чвертей у 1997 році.

Нікс, які за свою 80-річну історію виграли лише два титули і з 1999 року навіть не виходили у фінал, лідирують в серії з рахунком 3-1 і перебувають за крок від першого титулу з 1973 року.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа освистали в Нью-Йорку на фіналі НБА.