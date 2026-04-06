Володимир Кириченко

Атакувальний захисник Юти Святослав Михайлюк в ніч на 6 квітня зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Оклахоми.

28-річний українець уперше за останні чотири гри Джаз з’явився на паркеті.

Він розпочав гру з лави запасних та провів на майданчику 23 хвилини 28 секунд.

За цей час Михайлюк набрав 17 очок (6/16 з гри, 5/14 триочкових, 0/0 штрафних), зробив 4 підбирання (3 у захисті), віддав 1 асист, виконав 1 перехоплення, 0 блокшотів, допустив 3 втрати та отримав 1 персональне зауваження. Його показник «+/-» склав -2.

Реалізація кидків з гри українця склала 37,5%, тоді як триочкових – 35,7%.

Юта поступилася на виїзді Оклахомі з рахунком 111:146. Цей матч став для Святослава 50-м у цьому сезоні.

Для команди Михайлюка це 9-та поразка поспіль у регулярному чемпіонаті. Наразі Юта має у своєму активі 21 перемогу та 58 поразок та йде на останній позиції у турнірній таблиці Західної конференції.

Нагадаємо, Михайлюк зіграє за збірну України у липневих матчах відбору ЧС-2027.