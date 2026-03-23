Володимир Кириченко

Український атакувальний захисник Бостона Максим Шульга взяв участь в матчі проти Міннесоти (92:102).

Максим набрав 4 очки (1/1 з гри, 0/0 триочкових, 2/2 штрафних), 1 підбирання та 1 передачу за 2 хвилини на майданчику.

Шульга набрав свої перші очки в НБА.

В цей же день Максим зіграв 29 хвилин за Мен Селтікс у G-лізі, де набрав 12 очок. Він став першим гравцем в історії Селтікс, що набрав очки в матчах НБА та G-ліги протягом однієї доби.

Congratulations to Max Shulga for scoring his first NBA Basket!



He became the first player in franchise history to score in both a NBA game and a G-League game in the same day



Shulga scored 12 points in the Maine Celtics win over the Cleveland Charge this afternoon pic.twitter.com/OSAMUDATDA — Ian Inangelo (@iinangelo) March 23, 2026

Українець вже вшосте зʼявляється на майданчику в регулярному сезоні НБА.

Нагадаємо, у березні Максим підписав з організацією стандартний 2-річний контракт після перебування на двосторонній угоді.

