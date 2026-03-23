Шульга став першим гравцем в історії Бостона, який набрав очки в матчах НБА та G-ліги протягом однієї доби
Український захисник Селтікс заявив про себе за Океаном
близько 1 години тому
Український атакувальний захисник Бостона Максим Шульга взяв участь в матчі проти Міннесоти (92:102).
Максим набрав 4 очки (1/1 з гри, 0/0 триочкових, 2/2 штрафних), 1 підбирання та 1 передачу за 2 хвилини на майданчику.
Шульга набрав свої перші очки в НБА.
В цей же день Максим зіграв 29 хвилин за Мен Селтікс у G-лізі, де набрав 12 очок. Він став першим гравцем в історії Селтікс, що набрав очки в матчах НБА та G-ліги протягом однієї доби.
Українець вже вшосте зʼявляється на майданчику в регулярному сезоні НБА.
Нагадаємо, у березні Максим підписав з організацією стандартний 2-річний контракт після перебування на двосторонній угоді.
