Євробаскет-2025: Ізраїль сенсаційно здолав Францію, греки «розбили» грузинів
Словенія здолала Бельгію, Іспанія не помітила Кіпр
близько 4 годин тому
31 серпня на чемпіонаті Європи зіграли шість останніх матчів третього туру групового етапу. По три матчі пройшли в Лімасолі та Катовіце.
Група С
Грузія – Греція 53:94 (13:22, 16:24, 12:23, 12:25)
Іспанія — Кіпр 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18)
Боснія та Герцеговина — Італія 79:96 (21:22, 19:22, 21:28, 18:24)
Група D
Словенія – Бельгія 86:69 (16:10, 27:21, 21:17, 22:21)
Ізраїль — Франція 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13)
Польща — Ісландія 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24)
