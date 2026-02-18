Олег Гончар

Міннесота Тімбервулвз із великою ймовірністю змінить конференцію у разі розширення НБА за рахунок нових франшиз із Сіетла та Лас-Вегаса. Про це повідомляє basketnews.com.

Згідно з інформацією джерела, у випадку створення двох нових клубів обидві команди виступатимуть у Західній конференції. Для збереження балансу ліга може перевести Міннесоту до Сходу, що дозволить сформувати по 16 команд у кожній конференції. Географічно штат Міннесота розташований ближче до міст Східної конференції, що також розглядається як аргумент на користь такого рішення.

Перехід Тімбервулввз означатиме посилення Східної конференції, адже за команду виступає лідер і один із найяскравіших гравців ліги Ентоні Едвардс.

