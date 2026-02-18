Олег Гончар

Захисники Максим Шульга та Джон Тоньє найближчим часом будуть переведені Бостон Селтікс із двосторонніх контрактів на стандартні угоди НБА. Про це повідомляє The Athletic.

Упродовж більшої частини сезону обидва гравці виступали за фарм-клуб Мейн Селтікс у G-Лізі. Після завершення дедлайну заявок склад основної команди Бостона скоротився з 14 до 12 баскетболістів, що вплинуло на фінансову структуру клубу.

Переведення Шульги та Тоньє на повноцінні контракти дозволить Селтікс уникнути перевищення порогу податку на розкіш. Раніше аналогічне рішення клуб ухвалив щодо центрового Амарі Вільямса. Для українця це шанс закріпитися в основному ростері та отримати більше ігрового часу в НБА.

Нагадаємо, раніше Шульга дебютував у НБА в складі Бостон Селтікс.