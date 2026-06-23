Володимир Кириченко

Мілвокі обміняв Янніса Адетокумбо до Маямі. Про це повідомляє Шемс Чаранія.

Хіт отримають: Адетокумбо та Боббі Портіса.

Бакс отримають: Тайлера Хірро, Келела Уейра, Хайме Хакеса-молодшого, Каспараса Якучіоніса, три піки 1-го раунду (цьогорічний 13-й, незахищений у 2031-му та незахищений у 2033-му) один пік-свап (у 2030-му) та один пік 2-го раунду (у 2033-му)

За даними джерела, в угоді не беруть участі жодні інші команди ліги, але клуби укладуть угоду 6 липня, що залишає можливість для її розширення в майбутньому.

Також Чаранія зазначає, що пропозиція Бостона складалася з Джейлена Брауна та двох піків 1-го раунду.

BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

Нагадаємо, Янніс виступав за Мілвокі з моменту своєї появи у лізі – у 2013 році клуб обрав його на драфті під 15-м загальним номером.

За цей час він двічі був MVP ліги (2019, 2020) та один раз становився чемпіоном (2021).

Минулого сезону грек в середньому набирав 27,6 очка, 9,8 підбирання та 5,4 передачі за гру при 62,4% реалізації з гри.

Нагадаємо, Нью-Йорк Нікс вперше за 53 роки виграв чемпіонський титул НБА.