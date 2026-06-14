Нью-Йорк Нікс вперше за 53 роки виграв чемпіонський титул НБА
Нью-йоркці обіграли Сан-Антоніо у п'ятій грі фінальної серії
близько 1 години томуПідписатися в
Нью-Йорк Нікс став чемпіоном НБА сезону-2025/2026. У п'ятому матчі фінальної серії плей-оф нью-йоркці на виїзді обіграли Сан-Антоніо Сперс, закривши протистояння впевненою перемогою 4-1.
Головним героєм вирішального матчу у Сан-Антоніо став захисник гостей Джейлен Брансон, який набрав 45 очок. У складі Сперс найефективнішим виявився Ділан Гарпер – 25 очок, а зірковий французький центровий Віктор Вембаньяма оформив дабл-дабл із 19 очок та 14 підбирань.
НБА-2026/27. Фінальна серія. 5-та гра
Сан-Антоніо Сперс – Нью-Йорк Нікс — 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29)
Рахунок у серії — 1-4
Цей чемпіонський титул став для Нью-Йорк Нікс першим із 1973 року.
Нікс зробили найбільший камбек в історії фіналів НБА.