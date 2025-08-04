Офіційно. Санон продовжить кар’єру у Польщі
Захисник виступатиме за Шльонськ
близько 2 годин тому
Фото: ФБУ
Гравець збірної України Іссуф Санон став гравцем Шльонська, повідомляє пресслужба клубу.
Минулий сезон атакувальний захисник провів у латвійському ВЕФ, з яким виграв Латвійсько-Естонську лігу та чемпіонат Латвії. Відзначимо, що головним тренером колективу з Вроцлава у міжсезоння став наставник збірної України Айнарс Багатскіс.
Нагадаємо, раніше Артем Пустовий підписав контракт з командою з Андорри.
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