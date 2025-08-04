Олег Шумейко

Гравець збірної України Іссуф Санон став гравцем Шльонська, повідомляє пресслужба клубу.

Минулий сезон атакувальний захисник провів у латвійському ВЕФ, з яким виграв Латвійсько-Естонську лігу та чемпіонат Латвії. Відзначимо, що головним тренером колективу з Вроцлава у міжсезоння став наставник збірної України Айнарс Багатскіс.

Нагадаємо, раніше Артем Пустовий підписав контракт з командою з Андорри.