Центровий збірної України Артем Пустовий в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про програш у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2027 з Іспанією:

Звісно, хотілось б перемогти, але я знав, що хоч більшість з них молоді гравці, але вони досвідчені, бо грають вже у складі перших команд своїх клубів. Перша половина була гарною для нас, але потім якось вони (почали) влучати свої дальні кидки. Моментами ми захищалися добре, але ці важкі кидки на останніх секундах також нас збили з ритму і вже потім ми змазали свої. Ось тому і такий результат. Звісно, я знав, що гра не буде такою легкою, але маємо те, що маємо.

Ми працювали ці дні над захистом, нападом. Наш план був тиснути на них, не давати їм розігратись. У першій половині (зустрічі) це виходило, а потім якось вони розігралися, підлаштувалися під нас і переламали нашу гру.

Що чекати у наступному матчі? Гра, мені здається, буде ще важчою, бо вони гратимуть вдома. Буде повний зал, вболівальники будуть їх підтримувати – від цього, мені здається, у них буде ще більше енергії. Треба налаштовуватися, розібрати свої помилки і подивитися, що в нас виходило, а що – ні. І вже там викладатися з повною енергією на всі 110%.

Завжди, коли ти граєш і повний зал, а люди вболівають за суперника... Я б не сказав, що це буде якийсь такий головний фактор, але за такої атмосфери завжди важче грати. Грузинам це не допомогло? Ну так грузини не іспанці, вони молодші та енергійніші. Коли ми грали з Грузією, то так, у них були гарні, але вже вікові гравці, і десь ми їх перебігали. А іспанців ще треба спробувати перебігати, бо вони носяться як курча без голови.