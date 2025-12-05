Асистент головного тренера збірної України Айнарса Багатскіса Валерій Плеханов висловився ФБУ про виступ команди у першому вікні чемпіонату світу-2027:

Враження звичайно позитивні – збірна виграла два з двох поєдинків. Для мене як і для будь-якого тренера має значення якість гри, а команда грала по-справжньому добре. Гравці, які приїхали у збірну, прибули туди з настроєм і бажанням здобути результат. У нас було не так багато часу на злагодження, але велика частина гравців вже була в цьому ростері, до того ж цього разу ми не відпрацьовували якісь нові схеми в захисті або нападі. Все було досить швидко повторено і вже напрацьовано безпосередньо перед грою зі збірною Грузії.

У колективі по справжньому гарна, практично сімейна атмосфера. Дуже приємно спостерігати, як легко приймають до складу хлопців, яких я привіз з України – Єгора Сушкіна і Михайла Бублика. Важливо, що адаптація цих гравців проходить плавно. Упевнений, що все у них буде добре і за ними майбутнє нашої збірної.

Також величезний респект ветеранам нашої команди, я зараз про Артема Пустового, Олександра Липового, В’ячеслава Боброва – вони вдало зберегли вже присутню у команді ауру і тепер передають її молодим гравцям. Дуже приємно працювати з цією командою. У нас було по-справжньому душевне розлучення і усі вже з нетерпінням чекають наступного вікна, в якому ми проведемо два матчі проти збірної Іспанії. Сподіваємося це будуть ігри за перше місце в групі і тримаємо максимально бойовий настрій.