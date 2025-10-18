Прикарпаття-Говерла перемогла Черкаські Мавпи в Суперлізі
Івано-Франківський клуб вирвав перемогу завдяки сильній четвертій чверті
17 хвилин тому
18 жовтня в третьому турі Суперліги Прикарпаття-Говерла здобула перемогу над Черкаськими Мавпами– 84:78.
Ключовою стала остання чверть, яку Говерла виграла 30:16. Мавпи, які домінували в третьому періоді, втратили ініціативу в кінцівці.
Говерла ефективніше атакувала здалеку та мала менше втрат, отримавши 31 очко від запасних. У Мавп виділялися Агафонов, Кошеватський і Дібіамака, а також Гемлін із лави, але цього не вистачило.
Найкращим гравцем став Ілля Кабацюра (26 очок, 6 підбирань, 4 передачі, 3 перехоплення, РЕ 21).
Черкаські Мавпи — Прикарпаття-Говерла 78:84 (19:17, 18:25, 25:12, 16:30)
Мавпи: Кошеватський 17 + 7 передач + 6 підбирань - 5 втрат, Дібіамака 15 + 5 підбирань, Агафонов 14 + 9 передач + 5 підбирань - 3 втрати, Марченко 8, Пирогов 4 — старт, Гемлін 13 + 8 підбирань, Упир 7, Холод 0
Говерла: Кабацюра 26 + 6 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення - 6 втрат, Старцев 13 + 8 передач + 5 підбирань, Морозов 8 + 4 підбирання, Дроздов 3, Кузнецов 3 — старт, Рід 14, Марків 6, Дмитренко 6, Чугунов 5 + 5 підбирань, Іванов 0
Нагадаємо, Дніпро також перемогло Ніко-Баскет, а Запоріжжя здолало Кривбас.