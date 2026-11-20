Прикарпаття-Говерла розгромила Черкаські Мавпи, Ніко-Баскет переміг Хмельницький в Суперлізі
Результати матчів ігрового дня
У регулярному чемпіонаті баскетбольної Суперліги відбулося два матчі.
Прикарпаття-Говерла здобула перемогу над Черкаськими Мавпами. Перша половина зустрічі минула в рівній боротьбі, проте після великої перерви господарі повністю перехопили ініціативу та довели справу до розгрому з різницею у 22 очки .
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Драматичнішим видався інший матч ігрового дня між БК Хмельницький та Ніко-Баскетом. Команди демонстрували рівну гру впродовж всього поєдинку, а доля протистояння вирішилася наприкінці останньої десятихвилинки, де сильнішими виявилися гості.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Прикарпаття-Говерла – Черкаські Мавпи — 74:52 (20:19, 16:13, 18:12, 20:8)
БК Хмельницький – Ніко-Баскет — 79:81 (21:26, 20:14, 23:21, 15:20)
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