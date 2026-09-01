Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс прокоментував перемогу над збірною Чорногорії (98:89) у кваліфікації на чемпіонат світу-2027.

«Я знаю Звєздана Митровича близько 30 років. Я перетинався з ним, ще коли був гравцем, а потім під час роботи тренером. В баскетболі головне результат в кінці – поразка або перемога. Ми виконали неймовірну роботу, граючи перед цією чудовою публікою. Шум, дим, атмосфера – тут було все. Я задоволений тим, як ми виграли. У нас було півтора тренування перед матчем. Дуже легко говорити, що треба робити. Головне – старання. В кожному моменті ми змагалися, намагалися діяти жорстко. Моментами було непорозуміння, але близько 37 звилин ми контролювали гру, зберігали фокус. Використовували шанси, які давала Чорногорія в нападі, підримували стабільність в захисті.

Іноді щось не виходило, але ми вижили на виїзді в Чорногорії, що є найважливішим, а все інше другорядне. Ми тримали фокус. Чорногорія – агресивна команда. Мені сподобалося, як ми контролювали емоції. Талант цієї команди в нападі. Михайлюк, Скапінцев, Шульга чудово виконали свою роботу, діяли агресивно і не заважали один одному на паркеті. Команда дуже зріла, не діти. У нас є досвід, який ми використали на майданчику проти Чорногорії на чолі зі Звєзданом, який любить максимально фізичний стиль. Я знаю, що гравці мене чують. Ми виконали до біса чудову роботу в товариській грі з Латвією, проти Греції і зараз з Чорногорією. Сподіваємося продовжувати в тому ж досі.

У нас є ціль вийти на чемпіонат світу, і ми збираємося її виконати. Нам може бути достатньо двох перемог? Я так не вважаю, треба вигравати всі матчі. Цю команду дуже легко тренувати. Лідери давно в збірній і дійсно проводили тут літо. В попередніх вікнах приїздив Михайлюк, зараз є Шульга. Їх легко використовувати на майданчику. Це професіонали високого рівня, які знають за що грати. Вони виступають за свою країну. Це не просто опція, а честь. Вони робили перші баскетбольні кроки в Україні. Працювати з ними легко. Більшість хлопців в команді я знаю не один рік. Різні дві гри від Скапінцева? В попередній зустрічі він «ховався», і я жартома сказав йому замовкнути і не виправдовувати, оскільки він нам потрібен».