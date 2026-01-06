Олег Гончар

33-річний український центровий Андорри Артем Пустовий у матчі проти Басконії набрав 24 пункти рейтингу ефективності і довів загальний показник до 3000 очок. Про це повідомила пресслужба Андорри.

Це історичне досягнення для українського баскетболу в ACB — жоден українець раніше не долав цю позначку.

Пустовий грає в Іспанії з 2015 року. Він виступав за Обрадойро, Барселону, Гран-Канарію, Мурсію, Ховентуд і наразі за Андорру.

В сезоні-2025/2026 українець був одним з лідерів Андорри та стабільно входив до топ-центрових ліги.