Пустовий — про матч із Грузією: «Хочемо почати кваліфікацію з перемоги»
Матч відбудеться 27 листопада у Тбілісі
близько 2 годин тому
Центровий збірної України Артем Пустовий прокоментував підготовку команди до стартової гри кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Грузії. Слова наводить ФБУ.
Ми добре знаємо гру збірної Грузії, їхніх ключових гравців та лідерів. Перша гра кваліфікації завжди важлива, тому хочемо почати з перемоги.
Пустовий також підкреслив сильні сторони суперника:
Грузія багато атакуватиме через своїх лідерів — Шермадіні та Шенгелію. Є і молоді гравці, які прагнуть проявити себе. Вони гратимуть жорстко і намагатимуться не давати нам розігрувати м’яч.
Щодо настрою в команді та власної форми, Пустовий зазначив:
Настрій бойовий — раді зустрітися з командою, завжди приємно працювати разом. Трохи не виспалися після дороги, але на ранковому тренуванні добре попрацювали, ввечері проведемо останнє повноцінне тренування, розставимо акценти в нападі та захисті й готуватимемося до важливої гри.
Матч відбудеться 27 листопада о 19:00 у Тбілісі.
Збірна України назвала склад на кваліфікацію чемпіонату світу.