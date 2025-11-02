Рівне створило сенсацію в матчі з Дніпром, Київ-Баскет переміг Запоріжжя
Одразу два поєдинки баскетбольної Суперліги завершилися овертаймами
16 хвилин тому
У баскетбольній Суперлізі Україні відбулися чергові матчі.
Дніпро – Рівне 90:91 ОТ (25:19, 12:17, 22:29, 22:16, 9:10)
Дніпро: Горобченко 1 + 3 підбирання + 3 передачі, Закурдаєв 9 + 3 підбирання + 2 передачі, Конєв 11 + 6 підбирань + 7 передач, Тимофеєкно 24, Сипало 17 + 10 підбирань – старт; Дубоненко 12 + 6 передач, Загреба 10 + 3 передачі, Бондарчук 3, Сорочан 3, Колдомасов.
Рівне: Хайнс 15 + 4 підбирання + 4 передачі, Шепелев 2 + 4 підбирання, Трейлор 27 + 4 підбирання, Коровяков 11 + 7 підбирань, Дюпрі 24 + 8 підбирань + 3 передачі – старт; Тимощук 8 + 3 підбирання, Поносов 4, Шептицький 0, Рябой 0.
Запоріжжя – Київ-Баскет 80:86 ОТ (18:14, 18:24, 17:22, 23:16, 4:10)
Запоріжжя: Ліщина 14, Метьюз 7, Ейса 11 + 12 підбирань, Ловінгс 20, Буц 20 + 8 підбирань – старт; Величко 4, Кіктєв 3, Кліманов 1, Терьохін 0
Київ-Баскет: Бублик 20 + 7 підбирань, Сушкін 13 + 6 підбирань + 6 передач, Смітюх 5, Клевзуник 23 + 6 підбирань, Карпюк 2 + 6 підбирань – старт; Сандул 10 + 18 підбирань + 5 передач, Романиця 6, Маліч 5, Колаволе 2
Дніпро вирвав перемогу у Київ-Баскета, Ніко-Баскет обіграв Старий Луцьк.