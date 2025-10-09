Шульга дебютував за Бостон у передсезонних матчах
У матчі проти Мемфіса українець провів на майданчику 3 хвилини
Максим Шульга / Фото - Facebook
Український атакуючий захичник Максим Шульга дебютував за Бостон у передсезонних матчах.
У матчі проти Мемфіса Максим провів на майданчику 3 хвилини, за які набрав 2 очки (2/2 зі штрафних), зробивши 1 підбирання та 1 перехоплення.
Селтік» виграли у цій грі з рахунком 121:103.
Раніше була інформація, що Шульга виступатиме за фарм-клуб «Бостона» в G-лізі. Максим був задрафтований під 57-м загальним номером.
Нагадаємо, Шульга вибрав собі новий ігровий номер у Бостоні.
