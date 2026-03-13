Дончич набрав 51 очко у переможному матчі з Чикаго, Оклахома здолала Бостон Шульги
Йокіч допоміг Денверу обіграти Сан-Антоніо
близько 1 години тому
13 березня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися дев'ять матчів.
Оклахома перемогла Бостон (104:102). Захисник Тандер Шей Гілджес-Александер оновив рекорд НБА по матчах із 20+ очками поспіль, набравши 35 очок.
Лейкерс обіграли Чикаго (142:130), захисник озерників Лука Дончич набрав 51 очко.
НБА. Регулярний чемпіонат
Орландо – Вашингтон 136:131 OT (36:26, 27:30, 33:25, 27:42, 13:8)
Детройт – Філадельфія 131:109 (36:27, 33:33, 35:21, 27:28)
Індіана – Фінікс 108:123 (36:36, 25:31, 27:29, 20:27)
Атланта – Бруклін 108:97 (30:21, 27:29, 25:29, 26:18)
Майамі – Мілуокі 112:105 (31:21, 28:30, 26:26, 27:28)
Мемфіс – Даллас 112:120 (22:34, 32:31, 30:21, 28:34)
Сан-Антоніо – Денвер 131:136 (37:25, 32:28, 37:41, 25:42)
Оклахома-Сіті – Бостон 104:102 (27:28, 29:31, 24:24, 24:19)
Лейкерс – Чикаго 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32)