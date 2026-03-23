Шульга не допоміг Бостону обіграти Міннесоту, Нью-Йорк розгромив Вашингтон
Денвер впевнено розібрався з Портлендом
близько 1 години тому
23 березня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися п'ять матчів.
Тімбервулвс перервали серію з 18 поразок (з 2005 року) у матчах у Бостоні та обіграли Селтікс (102:92).
Фінікс розгромив Торонто (120:98).
Денвер обіграв Портленд (128:112), центровий Наггетс Нікола Йокич оформив свій 28-й трипл-дабл сезону: 22 очки, 14 підбирань та 14 передач.
НБА. Регулярний чемпіонат
Денвер – Портленд 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19)
Сакраменто – Бруклін 126:122 (30:34, 27:28, 28:20, 41:40)
Нью-Йорк – Вашингтон 145:113 (32:27, 36:25, 37:29, 40:32)
Бостон – Міннесота 92:102 (23:14, 21:33, 33:29, 15:26)
Фінікс – Торонто 120:98 (34:20, 32:28, 31:21, 23:29)
