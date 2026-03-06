Володимир Кириченко

Український захисник Максим Шульга отримав бан від Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) на участь у міжнародних матчах через невиплату грошей для агентства. Про це повідомляє прес-служба FIBA.

У листопаді 2025 року стало відомо, що українець отримав трансферний бан від FIBA через борг агентству.

У 2022 році Максим підписав контракт з агентством, сертифікованим FIBA, для укладання угод NIL від його імені. Після свого четвертого сезону в коледжі він вдруге потрапив до трансферного порталу, щоб використати рік, який отримав через коронавірус, і агентство забезпечило йому угоду на 900 000 доларів з університетом Вілланови для його переходу туди.

Однак Шульга, не повідомивши їх, вирішив повернутися до Вірджинія Ремс і припинив подальші виплати агенту. Агенція подала на нього до арбітражу FIBA, заявивши, що він заборгував агенту повну суму – 180 000 доларів, яку той мав отримати від угоди з університетом Вілланови.

Нагадаємо, що Бостон задрафтував Максима під 57-м піком. На початку лютого він дебютував у складі Бостона в матчі проти Х’юстона (114:93).

Шульга має двосторонній контракт із Селтікс, що дає йому можливість виступати в G-лізі та брати участь в обмеженій кількості матчів за головну команду НБА.