Олег Гончар

Розігруючий Рассел Вестбрук мав конфлікт із форвардом Леброном Джеймсом під час їхньої спільної гри за Лос-Анджелес Лейкерс. Про це повідомляє The Ringer.

Під час одного з командних заходів, де очікували появу актора Вілла Сміта, Джеймс і Ентоні Девіс несподівано залишили залу, а після повернення почали демонструвати показову привітність. Побачивши це, Вестбрук зауважив партнеру по команді: «Терпіти не можу це фальшиве лайно. Я так не вмію».

Як повідомляє джерело, Леброн просував ідею возз’єднання з Кайрі Ірвінгом, що передбачало обмін Вестбрука. Попри те, що публічно Леброн заперечував намір позбутися Рассела, закликаючи: «Дайте Рассу бути Расом», за кулісами він не підтримував Вестбрука, чим створював напруженість у колективі.