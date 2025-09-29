Олег Гончар

Інсайдер ESPN Шемс Чаранія повідомив деталі нового контракту Лос-Анджелес Лейкерс із головним тренером Джей Джеєм Редіком.

«Мені сказали, що Лейкерс продовжили контракт із Джей Джеєм Редіком на два роки, тож він буде діяти протягом п’яти років, включно з сезоном 2029/30, на суму 45 мільйонів доларів». Шемс Чаранія

За його словами, нова угода забезпечує Редіку довгострокову роль у клубі, яка триватиме після завершення кар’єри Леброна Джеймса в Лейкерс.

Редік очолив команду влітку 2024 року, підписавши чотирирічний контракт на $32 млн.

Минулого сезону під його керівництвом Лейкерс посіли 3-тє місце в Західній конференції, здобувши 50 перемог у регулярному сезоні, але вилетіли в першому раунді плей-оф від Міннесоти.

До Лейкерс Редік не мав досвіду тренерської роботи. Він провів 15 років як гравець НБА та був співведучим подкасту Mind the Game із Леброном Джеймсом.