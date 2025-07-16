Тренер Бостона заявив, що українець володіє «найкращою якістю для гравця»
Рейнольдс здивований розміреності Шульги
2 днi тому
Фото: Twitter
Тренер Бостона Метт Рейнольдс висловився про українського атакувального захисника Максима Шульгу. Наставника цитує basket.com.ua:
Знаєте, він ніколи не панікує, ніколи не грає надто поспішно або надто повільно, він просто приводить нас у дію. Тиск на м’яч по майданчику, не виявляючи при цьому великої кількості емоцій, це, мабуть, найкраща якість для гравця. Ви просто можете перейти до наступного розіграшу, незалежно від результатів попереднього.
Нагадаємо, що в останньому матчі у Літній лізі за Селтікс Шульга віддав 8 передач у третьому матчі за Бостон.