Трея Янга обміняли з Атланти до Вашингтона
Хоукс отримали Макколлума та Кісперта
близько 1 години тому
За інформацією Шемса Чаранії, Атланта Хоукс та Вашингтон Візардс завершили угоду про обмін захисника Трея Янга.
Хоукс за свою клишню зірку отримають Сі Джея Макколлума та Корі Кісперта.
28-річний Янг був обраний на драфті-2018 під 5-м номером Далласом, але одразу обміняний до Атланти на Луку Дончича та захищений пік першого раунду.
З того часу він став обличчям франшизи, набравши 12 413 очок (6-е місце в історії клубу), 4 837 асистів (рекорд) та 1 295 триочкових (рекорд). Янг чотири рази брав участь у Матчі всіх зірок (2020, 2022, 2024, 2025).
При Янгу Атланта тричі виходила до плей-оф, дійшовши до фіналу Сходу в 2021-му. Цього сезону Гокс йдуть 9-ми на Сході, Візардс — 14-ми.
Середні показники сезону Янга — 19,3 очка, 1,5 підбирання, 8,9 передачі, Макколлума — 18,8 очка, 3,5 підбирання, 3,6 передачі, Кісперта — 9,2 очка, 2,3 підбирання, 1,7 передачі.
Обмін дає Вашингтону креативного плеймейкера для перебудови, тоді як Атланта отримує досвідченого скорера Макколлума та молодого шутера Кісперта.