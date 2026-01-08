За інформацією Шемса Чаранії, Атланта Хоукс та Вашингтон Візардс завершили угоду про обмін захисника Трея Янга.

Хоукс за свою клишню зірку отримають Сі Джея Макколлума та Корі Кісперта.

28-річний Янг був обраний на драфті-2018 під 5-м номером Далласом, але одразу обміняний до Атланти на Луку Дончича та захищений пік першого раунду.

З того часу він став обличчям франшизи, набравши 12 413 очок (6-е місце в історії клубу), 4 837 асистів (рекорд) та 1 295 триочкових (рекорд). Янг чотири рази брав участь у Матчі всіх зірок (2020, 2022, 2024, 2025).

При Янгу Атланта тричі виходила до плей-оф, дійшовши до фіналу Сходу в 2021-му. Цього сезону Гокс йдуть 9-ми на Сході, Візардс — 14-ми.

Середні показники сезону Янга — 19,3 очка, 1,5 підбирання, 8,9 передачі, Макколлума — 18,8 очка, 3,5 підбирання, 3,6 передачі, Кісперта — 9,2 очка, 2,3 підбирання, 1,7 передачі.

Обмін дає Вашингтону креативного плеймейкера для перебудови, тоді як Атланта отримує досвідченого скорера Макколлума та молодого шутера Кісперта.